(Foto: 3dkombinat - Fotolia.com)

Sachsen will den Breitbandausbau künftig komplett aus der Landeskasse fördern. Damit entfällt der Eigenanteil der Kommunen. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sprach am Mittwoch von einer »entscheidenden Zukunftsinvestition«. Die Botschaft laute: »100 Prozent Förderung für 100 Prozent Glasfaser«. Man müsse einen Schritt hin zur Gigabit-Gesellschaft tun. Langfristiges Ziel sei die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser. Bis 2025 soll als erster Schritt in ganz Sachsen ein Datenübertragungsvolumen von mindestens 100 Megabit pro Sekunde erreicht werden. Mit Glasfaser sind dann weit höhere Bandbreiten und Anwendungen wie das Internet der Dinge möglich.