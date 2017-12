Jump and run mit Herweck (Foto: Herweck)

TK-Distributor Herweck präsentiert mit dem »Herweck Winter Run« ein besonderes Weihnachts-Gewinnspiel für seine Partner: Noch bis zum 24. Dezember können die Fachhändler auf der Aktionsseite www.herweck-run.de ein Jump-and-Run-Game spielen und so attraktive Preise einheimsen. Unter den Tagesgewinnern der Grossist drei Warengutscheine im Wert von 200 Euro, 100 Euro und 50 Euro. Zusätzlich kommen sämtliche Teilnehmer in den Lostopf für eine »Bandit Action«-Kamera von Hersteller TomTom. Herweck möchte mit dem Spiel auf sein Services- und Lösungs-Portfolio aufmerksam machen: Teilnehmer erhalten während des Games auf spielerische Weise Informationen über das Unternehmen aus dem Saarland. Interessierte Fachhändler können sich auf der Aktionsseite für die Teilnahme registrieren. Weitere nützliche Hinweise zum Spiel und den darin versteckten Elementen finden Partner auch in der Spielanleitung unter www.herweck-run.de/spielanleitung/ .