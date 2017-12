Bundle von Brodos (Foto: Brodos)

Mobilfunkdistributor Brodos startet zur Weihnachtszeit eine Aktion, mit der er alle Handelspartner die eine Service-/PoS-Bonus-(S-PoS)-Vereinbarung abgeschlossen haben, unterstützen will. So erhalten alle S-PoS Händler für jedes bestellte Sony Xperia XZ1 (S-PoS Preis 465 Euro) ein kostenloses Smartband SWR30 des Herstellers (119 Euro UVP) kostenlos on top. Das Angebot gilt für freie Geräte, solange der Vorrat reicht, nicht aber für Netzbetreiber-Ware. Das Sony-Smartband ist ein wasserdichter Aktivitätstracker mit intuitiver Spracheingabe und -ausgabe, mit dem man auch Telefongespräche führen kann, ohne das Smartphone aus der Tasche holen zu müssen, wie der Distributor berichtet.

Durch den S-PoS-Bonus will der Grossist insbesondere seine stationären Fachhandelspartner für Beratungsleistung am PoS honorieren. Mehrere Herstellerpartner des Grossisten stellen hierfür Sonderbudgets zur Verfügung. Der Bonus gleiche die Lücke zwischen starren Hersteller-Verkaufspreisen und sich schnell ändernden Preisen auf dem freien Markt aus, ist Brodos überzeugt. Die Fachhändler könnten so besser mit dem Pricing der Etailer konkurrieren.