Jan Hickisch, Vice President Global Solution Management Unify bei Atos (Foto: Atos)

Die Services und Produkte von Unify ergänzen nun das Atos Portfolio – aus dem Unternehmen Unify ist die Marke »Unify – Atos Collaboration Services« geworden.

Fokussieren will Atos im Unify-Bereich im kommenden Geschäftsjahr 2018 die Vermarktung der eigenen Unified Communications- und Collaboration (UCC)-Lösungen »OpenScape Cloud« und »Circuit«. »UCC ist ein absoluter Wachstumsmarkt. Entscheidende Treiber sind die digitale Transformation und aus technischer Sicht die Umstellung von ISDN auf All-IP. Mit der Geschäfts- und Produktstrategie für 2018, bei den hohen Qualitätsanforderungen im Fokus stehen, ist Unify sehr gut aufgestellt, sich in diesem umkämpften Umfeld erfolgreich zu behaupten«, meint Bernd Wagner, Head of Unify bei Atos Deutschland.

Zentrales Element ist Open Scape Cloud. Die Lösung wird als Cloud- Service in allen Bereitstellungsmodellen angeboten. Sie lässt sich schrittweise einführen, ist skalierbar und mit bestehenden Anwendungen wie CRM, ERP oder PLM vernetzbar: Die Business-Nutzer können die Informationen dieser Anwendungen in die Open Scape-Cloud-Oberfläche einfließen lassen oder die Open Scape Cloud-Funktionen direkt in den Anwendungen nutzen. Ziel: Der Einstieg in die Cloud soll Interessenten einfach gemacht werden. Zudem sollen sie nicht mit hohen Anfangsinvestitionen abgeschreckt werden. »Mit Open Scape Cloud können Unternehmen Cloud-Projekte im Bereich Digital Workplace im eigenen Tempo und in der passenden Umgebung angehen. Zielgruppe sind nicht nur Cloud-Neulinge, sondern auch Unternehmen, die Cloud-Services effizienter nutzen oder den Anbieter wechseln wollen«, ergänzt Jan Hickisch, Vice President Global Solution Management Unify bei Atos Deutschland.