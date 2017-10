Über die webbasierte Nutzeroberfläche von »Webfleet« können Aufträge direkt auf das Driver Terminal des jeweiligen mobilen Mitarbeiters geschickt werden. (Foto: TomTom)

Kuriose Umfrage unter 400 leitenden Angestellten aus deutschen Unternehmen: 65 Prozent sind laut Hersteller TomTom darüber besorgt, dass ihre Mitarbeiter das Smartphone während der Fahrt nutzen, um Text-Nachrichten zu schreiben oder im Internet zu surfen.

Parallel werden jedoch viele Mitarbeiter unterwegs geradezu zur Smartphone-Nutzung animiert: Viele Unternehmen kommunizieren mit ihren Mitarbeitern im Außeneinsatz über das Smartphone. 36 Prozent nutzen SMS, 52 Prozent E-Mails, und 57 Prozent mobile Applikationen, um mit ihren Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben.

Es besteht also Handlungsbedarf auf beiden Seiten: Mitarbeiter sollten das Smartphone während der Fahrt nicht in die Hand nehmen und - was noch wichtiger ist - ihre Vorgesetzen sollten Möglichkeiten schaffen, dass die Mitarbeiter dies nicht tun müssen.

Mit jedem Mitarbeiter einzeln über das Smartphone zu kommunizieren birgt zudem nicht nur ein Sicherheitsrisiko für den Fahrer, sondern es bedeutet auch viel Zeitaufwand für den Manager. Dieser muss meist mehrere mobile Mitarbeiter steuern und stets auf dem aktuellsten Stand bleiben – das schließt Sales-Mitarbeiter, Kurierfahrer, Altenpfleger, Handwerker oder viele andere Berufsgruppen ein, die geschäftlich mit dem Auto unterwegs sind.

Eine zentralisierte Auftragsübersicht und zugehörige Kommunikation kann sowohl den Zeitaufwand verringern, als auch das Sicherheitsrisiko minimieren. Ein Beispiel hierfür ist die Lösung »Webfleet« von TomTom Telematics gepaart mit den »TomTom Pro« Driver Terminals, die auch zur Navigation dienen. Über die webbasierte Nutzeroberfläche können Aufträge direkt auf das Driver Terminal des jeweiligen mobilen Mitarbeiters geschickt werden. Dieser erhält eine Benachrichtigung und bekommt den Auftrag mit genauer Beschreibung, Zieladresse und allen wichtigen Informationen direkt vorgelesen. So muss er die Augen nicht von der Straße nehmen und kann konzentriert weiterfahren.