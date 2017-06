(Foto: Fotolia/Daniel Jędzura)

Bisher können wir noch nicht selber Autofahren und gleichzeitig mit dem Smartphone agieren. Das wird sich jedoch bald ändern und die Zeit, die auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, zu Freunden oder Familie bisher vergeudet wurde, kann bald sinnvoll genutzt werden: Wir lassen uns fahren und beantworten E-Mails, bleiben nonstop in Verbindung mit unseren privaten und geschäftlichen Kontakten und können uns vor einem Meeting noch einmal wichtige Informationen besorgen.

Dank dieser zukunftsweisenden Entwicklung hat die Stadt München jetzt ein Projekt ins Leben gerufen, das noch ein weiteres Hindernis der Smartphone-Nutzung aus dem Weg räumt. Ab sofort wird es in Bayerns Hauptstadt Fußgängerwege für aktive Handynutzer geben. »Bisher lauern die Gefahren für Fußgänger, die auch unterwegs ihr mobiles Gerät aktiv nutzen, vor allem in der Todesfalle Straßenverkehr. Zusammenstöße sind da quasi vorprogrammiert. Durch extra Spuren, nur für diese Menschen, wollen wir das in Zukunft verhindern«, erklärt Münchens Bürgermeister die Entscheidung. Nur wer wirklich sein Smartphone in der Hand hält und auf das Mini-Display starrt, darf auf diesen Wegen wandeln.

Obwohl das Projekt gerade erst mit ein paar Teststrecken angelaufen ist, findet es bereits weltweit große Beachtung und könnte Vorbildcharakter haben. Ersten Statistiken zufolge ginge die Unfallquote auf diesen Smartphone-Wegen bisher gegen Null. Zwar würde sich jetzt ein deutlicher Anstieg der Zusammenstöße untereinander bemerkbar machen, allerdings seien diese weniger teuer als Kollisionen mit Personenkraftwagen, auch wenn dafür kleinere Verletzungen in Kauf genommen werden müssen. Die am häufigsten auftretenden Körperbeschädigungen seien lediglich Kopfnüsse, schmerzende Füße, Prellungen, fehlende Zähne, Kratz- und kleinere Platzwunden sowie Quetschungen, Verstauchungen oder Beleidigungen. Sicherheitsexperten raten deshalb zu gut gepolsterter Kleidung für mehr Sicherheit auf den neuen Smartphone-Wegen.