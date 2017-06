Magnus Michael (Foto: Michael Telecom)

TK-Distributor Michael Telecom schließt einen Distributionsvertrag mit Hersteller Ferrari Electronic AG. Der Grossist vertreibt ab sofort das »Office Master«-Produktportfolio des UC-Herstellers an seine Handelspartner. Man erweitere seine Produktpalette um Mediagateways, die mit ihrem großen Funktionsumfang die Migration in die All-IP-Welt erleichtern, ist der Distributor überzeugt. »Wir freuen uns, mit Ferrari Electronic einen der führenden Hersteller von hard- und softwarebasierten UC-Lösungen in unser Sortiment aufnehmen zu können«, erklärt Magnus Michael, Mitglied der Geschäftsleitung & Prokurist bei Michael Telecom. Stephan Leschke, CEO vom Ferrari Electronic, kommentiert die Vereinbarung: »Bei der Auswahl dieses weiteren Distributionspartners war es uns wichtig, unser bestehendes Distributionsnetzwerk thematisch und branchenspezifisch sinnvoll auszubauen, um den Markt gemeinsam bestmöglich abzudecken und Wachstumspotenziale auszuschöpfen.«