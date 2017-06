Also-Geschäftsführerin Solutions Simone Blome: »Beschleunigung der Digitalisierungsprojekte realisierbar« (Foto: Also Deutschland)

Im Zuge der Digitalisierung in Unternehmen spielt der Ausbau des Glasfaser-Netzes für die Bereitstellung von ultraschnellem Internet eine entscheidende Rolle. Für Also- Partner, die ITK-Konzepte beispielsweise mit UCC-Lösungen oder mit Standortvernetzungen entwerfen und umsetzen, sind hohe Bandbreiten zwingend notwendig. Fachhändler, die von 1&1 Versatel autorisiert werden, können Fibre-To-The-Building exklusiv an ihre Unternehmenskunden vermarkten und sie so mit Gigabit-Internet zu attraktiven Konditionen versorgen.

Zur Verfügung steht der Tarif »1&1 Glasfaser Business 1000« (1000 MBit/s im Download und 200 Mbit/s Upload), oder, wenn weniger Bandbreite benötigt wird, gibt es den Tarif »1&1 Glasfaser Business 500« mit 500 MBit/s Download- und 100 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit.

»Das 1&1 Versatel Glasfaser Angebot ist eine Bereicherung unseres Portfolios für unsere Händler. Damit ist im wahrsten Wortsinn eine Beschleunigung der Digitalisierungsprojekte realisierbar«, kommentiert Simone Blome, Geschäftsführerin Solutions der Also Deutschland GmbH.

An folgenden Terminen im Juni werden von Also und 1&1 Versatel die ersten Webinare durchgeführt, die anhand von ganzheitlichen Lösungsszenarien Expertenwissen zum Thema Glasfaser-Internet vermitteln:

14. Juni 2017 um 11.00 Uhr

16. Juni 2017 um 13.00 Uhr

Interessierte Fachhandelspartner können sich bei Alexander Smolenski melden: Telefon: 0541 9143 8649, E-Mail: alexander.smolenski (at) also.com