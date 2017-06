(Foto: Fotolia/Contrast Werkstatt)

TK-Distributor Eins A Mobile und Herstellerpartner O2 Business und Syno laden Partner am 22. Juni 2017 zum Geschäftskundentag 2017 in die Firmenzentrale nach Obertshausen ein. Der Grossist verspricht den Teilnehmern einen einzigartigen Workshop, der neue Erkenntnisse für den Geschäftskundenvertrieb vermittelt. Stargast des Events ist der Erfolgscoach Steffen Baum.

Inhaltlich widmet sich der Workshop den aktuellen Veränderungen in der europäischen Telekommunikationsbranche und neuen Vermarktungsansätzen im Geschäftskundenvertrieb. Eins A Mobile will als besonderen Bonus für jeden Besucher fünf Geschäftskundentermine generieren. Auf Wunsch begleitet ein Vertriebsprofi von O2 und Syno den Partner später zum Termino. »Händler sollen so Sicherheit gewinnen und erkennen, dass ein Geschäftskunde mehr als nur Mobilfunkkarten benötigt«, sagt Bülent Aksoy, Leiter Geschäftskunden-Netzvermarktung beim Distributor. Anmeldungen sind ab sofort über das GK-Team von Eins A Mobile unter der Telefonnummer 06104 4057-370 oder per E-Mail unter gk-support@einsamobile.de möglich. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 25 Personen begrenzt.