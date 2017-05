(Foto: Uwe Mahnke - Fotolia)

Snap hat das Startup »Ctrl Me Robotics« übernommen. Insidern zufolge soll der Kauf des in Los Angeles ansässigen Unternehmens mit nicht einmal einer Million US-Dollar, vergleichsweise günstig gewesen sein. Ctrl Me Robotics ist auf das individuelle Ausstatten von Drohnen mit Kameratechnik spezialisiert, nutzt also überwiegend Drohnen von Drittanbietern und passt diese an die Bedürfnisse von Filmemachern an. Die Firme wurde 2013 gegründet. Gründer Simon Saito Nielsen soll künftig ebenfalls für Snap arbeiten.

Mit dem Zukauf plant der Konzern wohl hinter der beliebten Foto- und Video-App Snapchat seinen Hardware-Bereich stärker ausbauen und nach den Kamera-Sonnenbrillen »Spectacles« zudem in den lukrativen Drohnenmarkt einsteigen.