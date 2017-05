(Foto: Nokia)

Nokia und Apple haben ein mehrjähriges Lizenzabkommen unterzeichnet und damit ihre jüngste Patentauseinandersetzung beigelegt. Demnach will Apple Nokia eine Vorauszahlung sowie regelmäßig weitere Abgaben während der Laufzeit des Lizenzvertrags zukommen lassen, wie die Unternehmen mitteilten. Weitere Finanzdetails wurden nicht öffentlich.

Die beiden Konzerne hatten sich Ende vergangenen Jahres regelrecht gegenseitig mit Klagen bekriegt. Allein Nokia hatte dem iPhone-Hersteller vorgeworfen, gegen 32 eigene Patente zu verstoßen. Die Auseinandersetzungen beschäftigten auch deutsche Gerichte. Neben Technologien für Displays waren auch solche für die Usability, Chips, Antennen oder die Anzeige von Videos betroffen.

Neben Apples Ausgleichszahlungen verpflichtet sich Nokia, eigene Lösungen zur Netzinfrastruktur an Apple zu liefern, während der iPhone-Hersteller im Gegenzug Healthcare-Produkte der Finnen vertreiben will. Vor allem hier soll die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen in Zukunft weiter ausgebaut werden.

Vor allem die Nokia-Papiere reagierten auf die neue Zusammenarbeit mit Apple positiv und legten nach Bekanntwerden der Kooperation um rund sechs Prozent zu.