Antony Barounas ist neuer Vice President der Lenovo Mobile Business Group (Foto: Lenovo)

Lenovo hat ehrgeizige Plände für sein Smartphonegeschäftund die vor einigen Jahren zugekaufte Marke Motorola. (CRN berichtete ) Der weltweit größte PC-Hersteller soll nach dem Willen seines CEOs Yang Yuanqing unter die Top drei Smartphone-Hersteller weltweit aufrücken und künftig in einer Liga mit Apple und Samsung spielen. Antony Barounas soll als neuer Vice President der Lenovo Mobile Business Group dabei helfen, diese Ziele in der Region Westeuropa zu erreichen.

Barounas bringt für diese Aufgabe langjährige Managementerfahrung in der Unterhaltungselektronik und Konsumgüterindustrie mit. Zuletzt war ers seit 2007 in verschiedenen Positionen bei Sony, unter anderem als Vice President Europe und Head of Global Customer Units tätig. Nach seinem Karrierestart bei HP war Antony 14 Jahre bei Wrigley in verschiedenen Positionen, unter anderem als Regional Managing Director South Europe tätig, bevor er 2007 zu Sony wechselte.

Barounas soll für anhaltendes Wachstum des Unternehmens in Westeuropa sorgen. Er ist gleichzeitig für das Geschäft mit Global Telco Accounts in EMEA verantwortlich und berichtet an Oliver Ebel, Vice President und General Manager der Lenovo Mobile Business Group EMEA. »Unsere Vision ist es, der weltweit drittgrößte Smartphone-Hersteller zu werden. Antony stößt zu einer sehr spannenden Zeit zu uns und er wird uns mit seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich der Consumer-Technologien dabei sehr unterstützen können, Marktanteile in Westeuropa zu gewinnen«, erklärt Oliver Ebel, Vice President & General Manager, EMEA Mobile Business Group.