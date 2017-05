(Foto: kasto - Fotolia)

Wer von Europa in die USA reist, wird womöglich schon bald alle elektronischen Geräte, die größer als ein Smartphone sind, im Koffer verstauen müssen. Denn das Department of Homeland Security erwägt offenbar, das Verbot dieser Geräte in der Kabine, das seit März bereits für Flüge von zehn Flughäfen im Nahen Osten in die USA gilt, auf Europa auszuweiten. Das berichten unter anderem der US-Sender CBS und die Süddeutsche Zeitung . Während sich CBS auf anonyme Quellen beruft, hat die SZ die Informationen aus Kreisen der Europäischen Kommission. Dort wird teilweise sogar damit gerechnet, dass das Verbot bereits heute verkündet wird und in den nächsten Tagen in Kraft tritt. Betroffen wären wohl mindestens alle großen Drehkreuze wie Amsterdam Schiphol, Frankfurt, London Heathrow, München und Paris, wahrscheinlich aber alle Flughäfen mit US-Flügen.

Für das Verbot führte die US-Behörde im März nicht näher spezifizierte Geheimdienstinformationen an. Es gilt für alle Geräte, die größer als ein Mobiltelefon sind, also neben Notebooks auch Tablets, E-Book-Reader, Kameras und portable Spielkonsolen. Ob dies ebenso für Europa gelten wird, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass die zusätzlichen Kontrollen für die Flughäfen und Fluggesellschaften einen erheblichen Mehraufwand bedeuten und speziell in der Anfangszeit zu zahlreichen Verspätungen führen dürften. Im Nahen Osten gingen im Anschluss die Passagierzahlen deutlich zurück. Einige Gesellschaften versuchten der SZ zufolge gegenzusteuern, indem sie in First und Business Class eigene Tablets an die Reisenden verteilten.

Darüber hinaus halten viele Fluggesellschaften das Verbot sogar für ein Sicherheitsrisiko, da nun viel größere Mengen an Elektronikgeräten und damit Akkus um Frachtraum transportiert werden, wodurch erhöhte Brandgefahr besteht. Anders als in der Kabine werde ein Brand dort nicht so schnell entdeckt und könne auch nicht so schnell gelöscht werden.