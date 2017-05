Jörg Herweck (Mitte) begrüßt die Messegäste (Foto: Herweck)

Telekommunikationsspezialist Herweck lädt am 19. Mai seine Partner und interessierte Neukunden zur bereits 14. Auflage der Hausmesse »Perspectives« ein. Diese wird von neun bis 17 Uhr auf dem Gelände der Herweck-Firmenzentrale in St. Ingbert-Rohrbach stattfinden. Die Veranstaltung findet diesmal unter dem Motto »Technik erleben, Geschäftschancen erkennen, Netzwerke erweitern« statt und präsentiert die Produkte und Lösungen von über 70 Herstellerpartnern. Für Mobilfunkhändler zeigen beispielsweise die Anbieter Telekom, Vodafone, O2 und 1&1 ihr Privat- und Geschäftskundenportfolio und bieten den Besuchern tagesexklusive Angebote. Die Besucher erleben live auch die Smartphones der neuesten Generation von Herstellern wie Samsung oder Huawei. Das neugegründete Connectivity-Team des Distributors will bei der Hausmesse die Brücke zwischen Mobilfunkempfang/Netzeingangssignal und der passenden Infrastruktur schlagen. Außerdem präsentieren zahlreiche Hersteller wie F-Tronic, Cablefix, Roger und Kentix sowie Triton, Aten und Snom ihre Produkte im Bereich Netzwerktechnik.

Parallel zur Messe finden im Herweck Schulungscenter Vorträge und Workshops zu aktuellen Themen, wie etwa Smart Home, statt. Der Messeabschluss wird schließlich auf einer im Saarbrücker E-Werk mit den Fachhändlern gefeiert. Fachhändler können sich unter www.herweck-perspectives.de für die Messe anmelden. Auf dieser Seite finden sie auch eine komplette Ausstellerübersicht, die Terminübersicht für die Workshops und Vorträge und organisatorische Informationen rund um die Veranstaltung.