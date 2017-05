Die neue Version Starface 6.4.2 ist ab sofort verfügbar. (Foto: Starface)

Die jetzt veröffentlichte Version Starface 6.4.2 bietet neue Funktionen, die mehr Bedienkomfort und eine einfachere Administration gewährleisten sollen. So bietet die neue Version eine optimierte Notrufverfügbarkeit: Um zu gewährleisten, dass Notrufnummern wie 112 oder 110 sofort die Notrufzentrale erreichen, lassen sie sich ab sofort nicht mehr als interne Nummern vergeben. Außerdem funktionieren Notrufe auch mit der Vorwahl einer Amtskennziffer, selbst wenn Notrufnummern ohne Amtsholung konfiguriert sind.

Durch eine verbesserte Suchfunktion sollen Anwender im Starface-Adressbuch nun nach beliebigen Kombinationen aus Vor- und Nachnamen suchen können. Die Funktionstastensuche deckt zusätzlich die Beschriftungen der Funktionstasten ab. Im neuen Release werden darüber hinaus aktuelle, auf SIPTRUNK.DE getestete und von dort aktualisierte Providerprofile als verifiziert gekennzeichnet. Somit ist sofort erkennbar, welche Providerprofile nachweislich funktionieren. Zudem stehen jederzeit aktuelle Providerprofile zur Verfügung.

Die UCC Clients für Windows und Mac wurden um neue Funktionen erweitert. Sie sollen das Call-Handling und den Chat vereinfachen und die Nutzerfreundlichkeit erhöhen. Ein neues Chatfenster zeigt wie bei bekannten Messenger-Diensten automatisch die letzten Nachrichten an, Chats lassen sich von anderen Geräten auf dem UCC Client weiterführen und es gibt nun Gruppenräume, die dauerhaft Bestand haben. Der UCC Client für Mac bietet höheren Komfort bei der Adressbuchsuche und beim Faxversand und unterstützt die Mikrofon-Stummschaltung beim Telefonieren. Darüber hinaus lässt sich ab sofort das repräsentative SIP-Terminal Panasonic KX-HDV 330 per Autoprovisioning in die Starface-Telefonanlage integrieren. Das neue Release Starface 6.4.2 steht für Kunden mit Update-Vertrag ab sofort kostenfrei zum Download zur Verfügung.