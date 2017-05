Täglich zwei Stunden App-Nutzung: Einer Studie von App-Annie zufolge sind die Deutschen zu App-Junkies geworden. (Foto: ra2 studio / fotolia.com)

Die App-Nutzungszeiten steigen rasant: Anfang 2015 waren es noch 90 Minuten, im ersten Quartal 2016 waren es 105 Minuten. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den globalen Zahlen wieder. Demnach ist die Gesamtnutzungsdauer von Apps weltweit zwischen dem Untersuchuungszeitraum im Jahr 2016 (zirka 140 Milliarden Stunden) und dem ersten Quartal 2017 (zirka 175 Milliarden Stunden) um 25 Prozent angestiegen.

In allen analysierten Ländern verwendete der durchschnittliche Smartphone-Nutzer mehr als 30 Apps im Monat und neun Apps am Tag. In Deutschland waren es nahezu 40 monatlich aktive Apps. Im Durchschnitt wurden zwischen einem Drittel und der Hälfte der auf den Smartphones installierten Apps jeden Monat genutzt. Die bereits vorinstallierten Dienstprogramme werden dabei häufiger genutzt als die Sozialen Netzwerke oder Kommunikationsprogramme.

Mit mehr als fünf Millionen Apps, die auf Google Play und im iOS App Store verfügbar sind, und einer durchschnittlichen Nutzung von gut 30 Apps pro User und Monat in den Schlüsselmärkten herrscht im App-Markt ein extremer Wettbewerbsdruck.

Laut App Annie kann ein Unternehmen seine Position in diesem kompetitiven Umfeld nur verteidigen, wenn es gut mit Techniken zur App-Store-Optimierung und App-spezifischer User-Generierung auskennt und in der Lage ist, eine Daten-gestützte App-Strategie zu entwickeln.