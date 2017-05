So soll das Surface-Phone angeblich aussehen. Microsoft-Chef Satya Nadella kündigt jedoch eine völlig neue Gerätekategorie und Formensprache an (Foto: Screenshot Twitter @evleaks Evan Blass)

Seit Microsoft vor gut einem Jahr mit dem Lumia 650 das Ende der einst aus der glücklosen Übernahme von Nokia hervorgegangenen Smartphone-Reihe eingeläutet hat, ist es um die Mobiltelefonsparte des Konzerns sehr still geworden. Dabei hatte das Unternehmen bei Windows 10 viel Mühe Investiert, um die mobile Version des Betriebssystems auf Smartphones mit innovativen Features wie Continuum gerade im produktiven Umfeld zu einer interessanten Alternative zu machen. Dennoch gibt es auch von den Hardware-Partnern wie HP nur eine Handvoll entsprechender Geräte, die im Markt zudem kaum eine Rolle spielen. Seither wurde immer wieder spekuliert, ob Microsoft sich komplett aus dem Geschäftsfeld zurückziehen, oder einen Neustart mit einem Surface-Phone wagen wird, von dem auch bereits angebliche erste Bilder und Spezifikationen im Netz aufgetaucht sind.

In einem Podcast-Interview mit Marketplace hat Konzernchef Satya Nadella jetzt zumindest für etwas Klarheit gesorgt, was die zukünftige Smartphone-Strategie von Microsoft angeht. »Ich bin mir sicher, dass wir weitere Phones bauen«, beendete Nadella darin deutlich die Spekulationen über ein mögliches Ende der eigenen Smartphone-Ambitionen. Gleichzeitig legte der Microsoft-Chef die Latte für künftige Produkte hoch an und kündigte an, die neuen Geräte »werden nicht aussehen wie die Phones, die heute auf dem Markt sind«. Seinen Ausführungen zufolge möchte Microsoft mit neuen Smartphones völlig neue Nutzungsoptionen erschließen und so eine neue Gerätekategorie erfinden, die von völlig neuen Formen und Funktionen bestimmt wird. Das Hauptaugenmerk in der Entwicklung der neuen Geräte liegt laut Nadella auf den drei Bereichen Management, Security und Continuum, mit dem die Phones zum Desktop werden sollen. Diese Zielsetzung spricht deutlich dafür, dass sich die neuen Geräte hauptsächlich an Business-Nutzer richten sollen. Gleichzeitig gibt die starke Betonung von Continuum jenen Gerüchten Rückhalt, die vermuten, dass Microsoft mit neuen Geräten auf eine x86-Plattform von Intel setzen wird.

Zumindest als Vorbild dient bei diesen Bemühungen die Surface-Sparte, die unter Ausnutzung der weiterentwickelten Softwaremöglichkeiten neue Wege im Hardwarebereich aufzeigt und dabei beispielsweise die inzwischen erfolgreich etablierte Kategorie der 2-in-1-Geräte erfunden hat. Ob die neuen Mobiltelefone allerdings auch tatsächlich diesen Namen tragen werden, wollte Nadella genauso wenig verraten, wie wann mit dem Comeback von Microsoft im Smartphone-Markt zu rechnen ist.