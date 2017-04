Mit Themen-Incentives wie dem »HTC Smart Garden Incentive« sollen Händler zusätzlich motiviert werden. (Foto: HTC Corporation)

HTC hat die Inhalte und Features im in seinem Partnerportal erweitert. Partner sollen künftig interaktiv in die Gestaltung des Portals involviert werden. Außerdem will der Hersteller mit Hilfe des Portals und schneller auf spezifische Partner-Anforderungen für Promotion-Aktionen reagieren können.

Im Fokus stehen Inhalte und Informationen rund um die neuen HTC U-Smartphones Registrierte Partner können beispielsweise U-Likes für Inhalte vergeben und damit das Portal und seine Inhalte aktiv mitgestalten. Darüber hinaus winken erfolgreichen Händlern im Rahmen von Themen-Incentives wie dem »HTC Smart Garden Incentive« Preise passend zum bevorstehenden Sommer. Um teilzunehmen, müssen registrierte Händler lediglich die Gerätenummern (IMEI) der verkauften Geräte ins Partner Portal hochladen.

Darüber hinaus können Reseller PoS-Materialien ordern, darunter die aktuellen Flyer und Cheatsheets, für die neuen Smartphones HTC U Play und HTC U Ultra. In kurzen Erklärvideos stellt HTC-Produkt-Direktor Fabian Nappenbach die neue Smartphone-Serie und ihre Funktionen vor. Zudem gibt es Vorschläge für verschiedene Posts und Tweets, mit deren Hilfe Händler dem Hersteller zufolge komplett integrierte Kampagnen über alle potenziellen Kanäle hinweg ausrollen können.

In den Ausbau des Portals sind Vorschläge der Partner mit eingeflossen, um das Angebote für deren Anforderungen zu optimieren. »Das Partner Portal hat sich so zu einer interaktiven, dynamischen Plattform entwickelt, auf der ein reger Informationsaustausch stattfindet«, sagt Eric Matthes, Country Manager Deutschland, Österreich und die Schweiz bei HTC. Er hofft auf weiteren Input der Fachhandelspartner, um das Portal kontinuierlich zu verbessern. Interessierte Partner können sich online für die Nutzung des Portals registrieren.