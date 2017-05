BKtel-Geschäftsführer Jürgen Seidenberg (links) mit Jürgen Walter, Leiter des Produktbereichs Solutions bei Kathrein (Foto: Kathrein)

Der Optik-Spezialist BKtel übernimmt von Kathrein die Produkte aus dem Geschäftsfeld Gigabit Networks sowie die CATV-Kopfstellen mit Wirkung zum 1. Juni 2017. Die neu formierte BKtel Networks GmbH führt am Standort Rosenheim alle entsprechenden Geschäfte weiter, insbesondere die Produktgruppen Fibre Nodes, Koaxverstärker, Unterflurabzweiger, BK-Baugruppen, Kopfstellen und Remote PHY.

Beide Unternehmen vereinbarten darüber hinaus eine umfangreiche strategische Partnerschaft. Diese umfasst eine Zusammenarbeit im Vertrieb sowie die Fortführung der Produktion für die übernommenen Produkte durch Kathrein.

BKtel und Kathrein, die bereits mehr als zehn Jahre zusammen arbeiten, erhoffen sich große Vorteile von der vertieften Kooperation. »Mit diesem Schritt stärkt BKtel die Kompetenz als Systemlieferant, der die komplette Signalverarbeitung in HFC- und FttH-Netzen von der Kopfstelle bis ins Gebäude anbietet. Wir können so digitale Kompetenzen mit dem analogen Übertragungs-Knowhow optimal kombinieren und unsere Position als einer der führenden Lieferanten in der Branche ausbauen. Besonders freuen wir uns, dass wir alle erfahrenen Experten für einen Wechsel zu BKtel gewinnen konnten. Damit stellen wir Kontinuität für die Kunden sicher«, so Jürgen Seidenberg, Geschäftsführer der BKtel–Gruppe.

Jürgen Walter , Executive Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Solutions bei Kathrein, hebt die Vorteile für Kathrein hervor: »Wir schärfen zum einen die Ausrichtung unseres Portfolios im Lösungs- und Servicegeschäft. Zum anderen haben wir eine attraktive, zukunftsfähige Lösung für unsere Kunden und die Weiterentwicklung der Produkte geschaffen.« Als positiv bezeichnet Walter auch die beruflichenPerspektiven für die Kathrein-Fachleute bei der neuen BKtel Networks GmbH.