(Foto: Aetka)

Die Fachhandelskooperation Aetka ergänzt sein Crosschannel-Stufenkonzept »Webkick«, das eine bessere Verzahnung der stationären Geschäfte der Mitglieder mit dem Internet gewährleisten soll, um eine weitere Leistung: Ab sofort bietet Aetka ein zentrales Management der individuellen Facebook-Auftritte der Partner sowie die Umsetzung von Werbekampagnen auf dem sozialen Netzwerk an. Der Verbund will damit eine Lücke schließen, die sich bei vielen der Mitglieder auftut, die das soziale Netzwerk als für sie wichtigen Kommunikationskanal erkannt haben und erschließen wollen. »Viele Partner haben die Grundlagen gelegt, aber nicht die Zeit und Ressourcen, regelmäßig aktuelle Inhalte zu erstellen und auf die Plattform zu laden. Hier setzen wir an und sorgen im Namen der Partner für das nötige Grundrauschen auf diesem Kanal«, beschreibt Aetka-Kooperationsmanagerin Katja Förster das Ziel.

Aetka will in diesem Rahmen Facebook-Seiten für die Partner erstellen beziehungsweise optimieren und regelmäßig mit neuen Inhalten füllen. Kontrolle und Verantwortung sollen aber beim jeweiligen Partner bleiben: »Wir erledigen hierbei gern den Löwenanteil für unsere Partner, motivieren sie aber, das i-Tüpfelchen immer wieder selbst zu setzen. Das kann auch der Post von einem Azubi oder Mitarbeiter sein, dem diese Aufgabe Spaß macht. Hauptsache persönlich und authentisch«, betont Förster. Optional zum Facebook-Management Paket übernimmt die Fachhandelskooperation auf Wunsch auch die Planung und Durchführung einer monatlichen Werbekampagne auf dem Netzwerk, um die Reichweite zu pushen. Die Höhe des einzusetzenden Budgets bestimmt der Partner selbst. Die Leistung kostet Mitgliedern 59 Euro pro Monat, sie können sie Leistung aber auch kostenlos durch Verrechnung mit Marketingpunkten erhalten. Telekom Exklusivpartner und Aetka-Mitglieder aus Telekom-Werbegruppen können auf spezielle Versionen des Pakets zugreifen. Mehr Informationen unter www.karlo.de .