(Foto: Fotolia/ Astarot)

Er gehört zu den Revolutionären der Technologiewelt: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Mit seinem Team arbeitet er gerade an einer neuen Methodik, die die Welt erneut auf den Kopf stellen soll: Die Verbindung der menschlichen Intelligenz mit der modernen Technologie. Geht es nach Facebook, können wir bald Nachrichten verfassen, ohne sie zu schreiben. Klingt nach Science-Fiction? Ist es aber nicht. Funktionieren soll das Ganze über unsere Gehirnströme. Diese werden über empfindliche Sensoren, die auf dem Kopf befestigt sind, gemessen (implantierte Elektroden im Kopf sind schließlich nicht massentauglich und zudem nicht auffällig). Ausgerechnet das bekanntermaßen vertrauenswürdige Unternehmen Facebook verspricht dabei, dass NUR das, was wir sagen wollen, in Text umgewandelt wird. Diesen Text können wir dann öffentlich machen. Mit Bildern und Videos funktioniert es dann ähnlich.

Die CRN Kopfnuss hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, das System gleich vorzutesten und einen Brief per Gedanken zu formulieren. Hier ist das Ergebnis:

Sehr geehrter Herr Briefkontakt,

wie fange ich am besten an. Erst einmal vielen Dank für Ihre verwirrende Interviewanfrage, mit der ich mich gerade auseinandersetzen durfte. Sicherlich ist die CRN Kopfnuss auch an Interviews interessiert, na toll, jetzt summt auch noch eine Fliege um meinen Kopf und nervt mich. Wo war ich, ach ja, wenn die Firma beziehungsweise das Thema inhaltlich zu unserem Heft passt. Igitt, jetzt krabbelt sie auch noch auf meinem Ohr rum. Weg mit dir, du Mistvieh. Oh verdammt, kann man diese Gedanken wieder löschen? In der Tat ist ihre Firma für den Channel durchaus interessant. Super, jetzt muss ich nachher meine Gedankenfetzten wieder eigenhändig aus der E-Mail löschen. Gerne setze ich mich in den nächsten Tage auch noch ans Telefon und bespreche mit Ihnen Details zu einem Interview, für das ich eigentlich wenig Zeit habe. Hmm, riecht es hier nach Schokolade? Gerne können Sie sich bei Rückfragen jederzeit bei mir melden. Dem verlockenden Geruch muss ich jetzt wirklich nachgehen. Hochachtungsvoll, Ihre von Schokolade träumende CRN Kopfnuss.