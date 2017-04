Innovaphone PBX: Nutzer müssen keine Kompatibilitätsprobleme im All-IP-Netz befürchten (Foto: Innovaphone)

Die Deutsche Telekom wird bis Ende 2018 sämtliche analogen und ISDN-Anschlüsse auf IP umstellen. Businessanwender, die noch umsteigen müssen, erhalten von der Telekom Hilfestellung, indem sie eine Liste der Hersteller veröffentlicht, deren Endgeräte am IP-Anschluss der Telekom in vollem Umfang funktionsfähig sind.

»Das IP-Testcenter bietet für uns als Hersteller die perfekte Umgebung, um die Leistungsfähigkeit und Funktionsbreite unserer PBX in Verbindung mit dem IP-Anschluss der Telekom zu prüfen und offen zu legen. Unsere Kunden gewinnen damit die Sicherheit, mit einer Innovaphone-Lösung zum einen technisch für die zukünftigen Herausforderungen gewappnet zu sein, zum anderen auf vollen Investitionsschutz bauen zu können. Auf diese Weise können Unternehmen Aufwand und Kosten der bevorstehenden All IP-Umstellung in einem überschaubaren Rahmen halten«, betont Innovaphone-Vertriebsvorstand Gerd Hornig.

Dass die Endgeräte aus Singelfingen im IP-Netz keinerlei Probleme bereiten, verwundert kaum: Seit der Firmengründung im Jahr 1997 setzt Innovaphone ausschließlich auf „Pure IP“. Durch das Konzept der »sanften Migration« hatten die Kunden von jeher die Möglichkeit, den Umstieg von ISDN zu IP in mehreren Schritten und damit kostengünstig zu gestalten.