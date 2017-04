Neue O2 DSL Tarife: Künftig nur noch eine Rechnung, wenn auch Mobilfunkvertrag abgeschlossen ist (Foto: Telefonica)

Der Münchner TK-Anbieter Telefónica verändert sein DSL-Portfolio. Ab 27. April starten die neuen O2 DSL Tarife, die mehr Bandbreite in den Einsteigertarifen beinhalten. Die Kunden können wie bisher alle Tarife mit und ohne Laufzeit wählen, außerdem frei entscheiden, ob ein Router von O2 kommt soll oder ein Gerät im freien Handel gekauft wird.

In den Einsteigerangeboten »O2 DSL XS« und »O2 DSL S« steigen die Download-Bandbreiten bei gleichbleibenden Preisen (24,99 beziehungsweise 29,99 Euro im Monat) im Vergleich zu den bisherigen Tarifen auf bis zu 10 beziehungsweise 25 Mbit/s an - vorher lag die Bandbreite bei acht beziehungsweise 16 Mbit/s. Eine Allnet-Flatrate für kostenlose Gespräche in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze ist enthalten.

Treu bleibt sich O2 auch bei den neuen Tarifen in Sachen Datenvolumen: Es ist begrenzt - im Tarif XS auf 100 Gigabyte, danach wird auf 2 Mbit/s gedrosselt. Im Tarif S beträgt das Datenvolumen 300 Gigabyte, wobei hier zusätzlich die sogenannte »Fair-Use-Mechanik« greift: Demnach erfolgt die Geschwindigkeitsreduzierung erst dann, wenn die Überschreitung des Datenvolumens drei Monate in Folge stattfindet. Dann wird im vierten Monat und in allen Folgemonaten die Geschwindigkeit auf zwei MBit/s bis zum Ende des Abrechnungsmonats reduziert.

Die Konditionen bei den höherwertigen Tarifen O2 DSL M und L haben sich im Vergleich zu den bisher gültigen Konditionen nicht verändert. Das Datenvolumen beträgt beim Tarif M 300 Gigabyte, beim Tarif L sind es 500 GB (in beiden Fällen mit »Fair Use«-Regelung).

Neukunden erhalten bei Buchung eines 24-monatigen DSL-Laufzeitvertrags 12 Monate lang 15 Euro Rabatt auf die monatliche Grundgebühr. Kunden, die einen Tarif ohne Laufzeit buchen, erhalten den 15 Euro-Rabatt nur für die ersten sechs Monate. Kunden, die bereits einen O2 Mobilfunktarif nutzen, erhalten durch den Kombi-Vorteil zusätzlich bis zu 10 Euro Rabatt auf die monatliche Rechnung.

Wer bei Telefónica O2 sowohl einen Mobilfunk- wie auch einen DSL-Vertrag besitzt, erhält künftig nur noch eine Rechnung. Die neuen DSL Tarife sind ab 27. April in allen O2-Stores, Partnershops sowie online erhältlich.

