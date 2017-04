Internetzugänge via Satellit bietet Filiago an (Foto: Filiago)

Laut Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hatten Ende 2016 über zehn Prozent aller Haushalte in Deutschland keine Chance, das Internet mit Datenübertragungsraten von mehr als 15 Mbit/s zu nutzen. Das bedeutet, dass rund vier Millionen Haushalte keinen oder nur einen sehr unzureichenden Zugang zum Internet haben.

Die Filiago GmbH & Co. KG vertreibt seit fast 15 Jahren Internetzugänge via Satellit in ganz Deutschland, Europa und auch darüber hinaus. Satelliteninternet ist unabhängig von der vorhandenen Infrastruktur einsetzbar. Es wird ausschließlich eine Stromversorgung benötigt. Der Datentransfer erfolgt in beide Richtungen via Satellit. Mit den im Herbst letzten Jahres eingeführten ‚Filiago 4.0’-Tarifen surfen die Kunden nun mit fast doppelter DSL-Geschwindigkeit durch das Netz. Tatsächlich übertreffen die Übertragungsraten teilweise die gängigen DSL-Geschwindigkeiten, wie sie in Ballungsräumen angeboten werden.

Um Satelliteninternet attraktiver zu gestalten, bietet Filiago jetzt einen Flatrate-Tarif mit bis zu 30 Mbit/s ohne Datenlimit an. Um die Kapazitäten des Satelliten aber möglichst gleichmäßig auf alle Nutzer verteilen zu können, gibt es dabei allerdings eine ‚Fair Use Policy’. Das bedeutet: Wenn viele Nutzer gleichzeitig online sind, werden die Anwender mit niedrigerem Verbrauch bevorzugt bedient.

Die erste Stufe der Drosselung greift erst nach einem regulären Verbrauch von 100 Gigabyte. Das entspricht ca. 40 Stunden HD-Videos oder 1.700 Stunden Musik streamen oder 100 Stunden YouTube Videos schauen. Die Filiago 4.0 Flatrate ist deutschlandweit, in der Schweiz, Österreich und den östlichen Anrainerstaaten erhältlich.