Uwe Nickl, Geschäftsführer der Deutschen Glasfaser (l.) im Gespräch mit NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD). (Foto: Deutsche Glasfaser)

Im Jahr 2012 in Borken gestartet, beschäftigt Deutsche Glasfaser aktuell mehr als 300 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge einer der am schnellsten wachsenden Betreiber von Glasfasernetzen. Es erreicht gegenwärtig rund 275.000 Haushalte.

Die Besonderheit: Deutsche Glasfaser engagiert sich als privatwirtschaftlicher Investor vor allem für die Vernetzung des ländlichen Raums. Der Carrier investiert rund 1,5 Milliarden Euro in den Ausbau echter Glasfaserleitungen für Privat- und Geschäftskunden. Neuartige Planungs- und Bauverfahren machen den Glasfaser-Ausbau dabei erstmals jenseits der Stadtzentren wirtschaftlich.

»Es ist im Interesse von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, den ländlichen Raum stark und attraktiv zu machen« sagte Uwe Nickl, Geschäftsführer der Deutschen Glasfaser bei seiner Eröffnungsrede in Borken, »Wir glauben an die Zukunft des ländlichen Raums, denn er bietet Arbeit, bezahlbaren Wohnraum, aber auch Zusammenhalt und Identität. Der Schlüssel ist die Vernetzung mit Glasfaser«.

Minister Garrelt Duin erklärte: »Schnelle Internetzugänge spielen für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen gerade im ländlichen Raum eine zentrale Rolle«. Duin lobte, dass Deutsche Glasfaser als privatwirtschaftlicher Investor spürbare Impulse ins Marktgefüge gebracht hat: „Im Mittelpunkt muss der eigenwirtschaftliche Ausbau von Glasfasernetzen stehen«.

»Wir möchten hier auch deutlich sagen, dass wir an eine sinnvolle Koexistenz zwischen staatlichen Fördermaßnahmen und eigenwirtschaftlichem Ausbau glauben und den Dialog hierzu suchen“ ergänzte Geschäftsführer Uwe Nickl.