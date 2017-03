Christina Kiehl (Foto: Congstar)

Der Kölner Mobilfunkanbieter Congstar ernennt zum 1. April eine neue Geschäfts­führerin für Finanzen, IT und HR. Diplom-Betriebswirtin Christina Kiehl übernimmt die Aufgaben von Guido Scheffler, der zukünftig den Bereich Business Sales Controlling der Telekom Deutschland GmbH verantworten wird. Christina Kiehl verfügt über umfassende Erfahrung im Finanzbereich der Telekommunikationsbranche. Seit 2005 war sie für den Telekom-Konzern tätig, zuletzt als Geschäftsführerin Finanzen/Controlling der Telekom Shop Vertriebsgesellschaft mbH. Davor war sie unter anderem im Konzerncontrolling der Deutsche Telekom für die Koordination und Steuerung des Teams T-Mobile Europa verantwortlich. Gestartet hatte sie ihre Berufslaufbahn bei Debitel in Stuttgart, wo sie in den Bereichen Marketing und Vertrieb auch das Serviceprovidergeschäft kennenlernte.

Christina Kiehl wird Congstar gemeinsam mit Peter Opdemom leiten, der seit 1. Oktober vergangenen Jahres als Geschäftsführer für Marketing, Service und Vertrieb des Unternehmens verantwortlich ist. Gemeinsames Ziel ist, den profitablen Wachstumskurs des Unternehmens weiter fortzusetzen.