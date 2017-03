(Foto: CRN)

Die All-IP-Umstellung lässt die Grenze zwischen Voice und IP endgültig verschwimmen und läutet das Ende von ISDN ein. Für Fachhändler bedeutet das, dass sie die technologischen Anforderungen beider Welten beherrschen müssen.

Bernd Büttner, Director Strategic Marketing bei Bintec Elmeg, sieht den Channel des Nürnberger Netzwerk- und TK-Herstellers bereits gut aufgestellt, um sich in dem Umfeld zu positionieren. Wie Bintec Elmeg seine Partner weiter fit macht für die neue Welt und an welche Händler sich die neue Partnerstufe Certified Plus richtet, verrät er im Interview mit CRN-TV.