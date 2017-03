Auch optisch eine neue Fritzbox-Generation: AVM Fritzbox 7590 (Foto: AVM)

Mit der »Fritzbox 7590« kommt ein neues DSL-Spitzenmodell von AVM auf den Markt. Es unterstützt Supervectoring 35b und erreicht 300 MBit/s am Anschluss.

Die »Fritzbox 6590 Cable« bringt mit Hilfe der 32x8 DOCSIS-3.0-Kanalbündelung Highspeed-Internet mit bis zu 1,7 GBit/s an den Kabelanschluss. Beide Modelle bieten Dualband WLAN AC+N mit 4x4 Multi-User MIMO für die Einbindung von vielen mobilen Geräten.

Die Fritzbox 7590 im komplett neuen Design ist an künftigen und bestehenden Anschlüssen einsetzbar: VDSL Supervectoring 35b, DSL, IP, ISDN, analog. Anwender können unabhängig vom Anschluss alle vorhandenen analogen oder ISDN-Endgeräte weiter einsetzen und bleiben für die Zukunft vorbereitet. Deutlich gesteigerte Transferraten an den beiden USB-Ports machen das High-Speed-Netzwerk perfekt.

Ein weiterer Höhepunkt des CeBIT-Auftritts von AVM ist die Präsentation von neuen WLAN-Funktionen für mehr Mesh-Komfort im Fritz-Heimnetz. Dazu zählt die automatische Übernahme der WLAN-Einstellungen von der zentralen Fritzbox, Band Steering für WLAN-Repeater und Powerline-Geräte mit WLAN, dynamischer Uplink sowie eine grafische Übersicht aller Verbindungen im Heimnetz.

Das neue Fritz OS 6.80 befindet sich aktuell im Roll-out und es steht bereits für 15 Fritzbox-Modelle bereit. Die rund 80 Neuerungen bei WLAN, Sicherheit, Fritz Fon und Smart Home sind auf dem Stand ebenso zu sehen wie die aktuellen Smart-Home-Produkte sowie Neues bei My Fritz-App und Fritz-App TV. Zwei weitere Produkte runden den Messeauftritt ab: Der Fritz WLAN Stick »AC 430 MU-MIMO« für WLAN am Notebook und PC sowie »Fritz Powerline 1260E«, ein schlanker Gigabit-Powerline-Adapter für Dualband WLAN AC+N. Alle AVM-Neuheiten sind in Halle 12, am Stand D32 zu sehen.