Airselfie Co-Gründer Edoardo Stroppiana zeigt das Airselfie in Berlin. (Foto: AirSelfie)

Nach Angaben der Firmengründer von Airselfie handelt es sich bei dem gleichnamigen Produkt um die weltweit erste fliegende Kamera im Hosentaschenformat. Airselfie soll Weitwinkelfoto- und Videoaufnahmen in HD aus der Vogelperspektive ermöglichen.

Die fliegende Kamera wiegt 61 Gramm und ist in ein Alu-Gehäuse eingebaut. Sie lässt sich in einem speziellen Smartphone-Cover verstauen, das für das iPhone 6/6s, das iPhone 7 und das Samsung Galaxy S7 Edge erhältlich ist. In dem Cover kann die fliegende Kamera transportiert und gleichzeitig aufgeladen werden.

Airselfie verfügt über vier Propeller und ähnelt einer Mini-Drohne. Die Kamera kann den Entwicklern zufolge 20 Meter hochfliegen und wird über eine Smartphone-App-gesteuert. Die Fünf-Megapixel-Kamera, Schwingungsdämpfer sowie In-Flight-Stabilitätssysteme sollen während des Flugs gelungene Aufnahmen erstellen können. Das Gerät verfügt WiFi und ist mit einer vier Gigabyte-Micro SD Speicherkarte und einem 260mAh 7.4v Akku ausgestattet, der eine dreiminütige Flugzeit ermöglicht.

Um die fliegende Kamera zu aktivieren, muss sie laut Hersteller lediglich aus ihrer Hülle genommen werden und schaltet sich dann automatisch ein. Die Steuerung und die Auswahl zwischen den drei verschiedenen Flugmodi des Airselfie erfolgt über die kostenlose iOS- oder Android-App. Die fliegende Kamera kann entweder manuell oder automatisch zu ihrem Abflugort zurückgesteuert werden. Mittels Timer lassen sich Schnappschüsse um bis zu zehn Sekunden verzögern, um die Kamera in die gewünschte Position zu bringen und das Smartphone so zu verstecken, dass es auf den Fotos nicht zu sehen ist. »Wir haben sehr hart daran gearbeitet, ein Produkt zu kreieren, dass jedermann benutzen kann, um ein ganz neuartiges visuelles Erlebnis zu schaffen«, so Airselfie Co-Gründer Edoardo Stroppiana anlässlich der Deutschlandpremiere in Berlin.

Die Kamera ist in zwei Varianten erhältlich: »Airseflie + Cover« für 259 Euro oder »Airselfie + Power Bank« für 269 Euro. Das Gerät lässt sich ab sofort auf der Webseite des Herstellers vorbestellen und soll am Mai ausgeliefert werden.