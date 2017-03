(Foto: Fotolia/Konstantin Juganov)

Noch bis zum 30. April 2017 können sich Unitymedia-Partner bei Distributor Herweck die Teilnahme an einem außergewöhnlichen Tag inklusive Flugtraining sichern. Dafür müssen die Händler fleißig Unitymedia-Neuverträge über den Grossisten abschließen. Gewertet werden alle Unitymedia Highspeed Internet Produkte mit 24 Monaten Laufzeit. Die fünf umsatzstärksten Händler und die fünf Newcomer mit den meisten Neuverträgen nehmen am 29. Mai 2017 an einem Flugsicherheitstraining teil. Das Tagesprogramm sieht außerdem Flüge im Gyrocopter oder einer »PIPER PA 28« sowie ein umfangreiches Begleitprogramm inklusive Übernachtung vor. Timo Klasen, Leiter Vermarktung Unitymedia bei herweck, erklärt: »Das Incentive ist für unsere Händler ein besonderer Anreiz, in die Unitymedia Vermarktung einzusteigen oder sich neue Ziele zu setzen. Wir freuen uns sehr, dass die Zusammenarbeit zwischen Herweck und Unitymedia deutlich verstärkt wird.« Fragen beantwortet Timo Klasen unter der Nummer 06894 3883-151.