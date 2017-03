(Foto: Fotolia/Maryanski)

Zusammen mit den Herstellerpartnern Samsung, Telekom und Congstar startet TK-Spezialist ein neues Incentive, das erfolgreiche Partner für vier Tage auf die Urlaubsinsel Ibiza befördert: Eno Telecom belohnt im Rahmen der Aktion jeden Kauf eines Samsung Telekom Aktionsgerätes sowie die Aktivierung von Telekom- oder Congstar-Tarifen mit »Palmen«. Die acht Fachhändler, die bis zum Aktionsende am 13. Mai 2017 die meisten Palmen gesammelt haben, nehmen an der Eno-Reise teil. Der Distributor verspricht eine viertägige Reise mit Abenteuer und tollen Abenden in trendigen Locations. Voraussetzung ist die Anmeldung zur Aktion als ENO-Händler mit aktiver Telekom oder Congstar UVO. Details zur Aktion finden interessierte Fachhandelspartner unter www.eno.de/ibiza .