(Foto: LG)

Chief Operating Officer Martin Winkler verabschiedet sich von LG, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Im Jahr 2014 übernahm er die operative Führung der Bereiche Home Entertainment, Home Appliance, Mobilfunk bei LG sowie IT in DACH. Winkler führte das Geschäft mit Konsumentenprodukten nach einer umfangreichen Repositionierung der Marke in Deutschland erfolgreich.

»Ich freue mich, dass wir diese tolle Marke und das Unternehmen als Ganzes nach so kurzer Zeit auf die Erfolgsspur bringen konnten. Als Innovationsführer, mit der neuen Positionierung und Strategie sowie mit dem neuen starken Team in Eschborn hat LG alle Voraussetzungen, um weiterhin nachhaltig erfolgreich zu bleiben«, kommentiert Winkler seinen Ausstieg. Wayne Park, Präsident von LG Electronics Europa und CEO LG Electronics Deutschland, erklärt: »Mit seiner exzellenten Fachkompetenz und Führungsstärke hat Martin Winkler den Turnaround für das deutsche Privatkundengeschäft durch eine neue Markenpositionierung und Strategie geschaffen.« Bis zum 31. März begleitet Winkler die aktuell stattfindende Handels-Roadshow durch Deutschland.