(Foto: Lubos Chlubny - Fotolia)

Von Produktpiraten verkaufte Smartphone-Fälschungen verursachen jährlich einen Schaden von mehreren Milliarden Euro. Das geht aus einer Analyse des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) hervor. Diese hatten die offiziellen Smartphone-Verkaufszahlen für das Jahr 2015 unter anderem mit der Entwicklung der Anzahl von SIM-Karten und länderspezifischen Erfahrungswerten, wie viele Nutzer ihre Karten nach einem Gerätewechsel weiternutzen, abgeglichen. Das Ergebnis: Weltweit wurden im vorvergangenen Jahr 184 Millionen Fälschungen verkauft. Dadurch sollen der Branche 12,9 Prozent ihrer Umsätze verloren gegangen sein – das entspricht 45,3 Milliarden Euro.

Die größten Umsatzverluste gab es der Studie zufolge in China zu verzeichnen, wo der Branche mehr als 16,3 Milliarden Euro entgingen – ein Drittel der weltweiten Einbußen. Auf die EU entfielen 4,2 Milliarden Euro. Hier wurden 2015 nach den Schätzungen von EUIPO und ITU etwa 14 Millionen Fälschungen verkauft – knapp 10 Prozent der offiziell 150 Millionen abgesetzten Geräte. Deutschland lag mit Einnahmeverlusten von 5,7 Prozent deutlich unter dem EU-Schnitt von 8,3 Prozent. Da der deutsche Markt einer der größten in der Europäischen Union ist, kamen allerdings 564 Millionen Euro zusammen. Mehr waren es nur in Italien (885 Millionen) und Großbritannien (660 Millionen). Lediglich in den Niederlanden und den skandinavischen Ländern lag der prozentuale Schaden, den die Branche durch gefälschte Smartphones erlitt, niedriger als in Deutschland.

Die größten Einbußen innerhalb der EU gab es in Bulgarien und Rumänien mit 17,2 beziehungsweise 19,1 Prozent. Übertroffen wurden beide aber noch von Nicht-EU-Staaten wie Russland, Weißrussland und der Ukraine.