(Foto: Intos)

Musik hören ist eine der meistgenutzten Zusatzfunktionen auf Smartphones, sei es per Streaming oder lokal gespeichert als Ersatz für den MP3-Player. Allerdings hat der allzeit parate Musikgenuss einen großen Nachteil. Ob beim Joggen im Park, auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn, beim Bummeln in der Fußgängerzone oder auch im Büro: Fast ununterbrochen nerven dabei omnipräsente störende Nebengeräusche vom plappernden Sitznachbarn oder Kollegen über Durchsagen und Verkehrslärm bis hin zu Baumaschinen und Flugzeugen. Mit diesem Ärgernis Alltagslärm macht der InLine Bluetooth-Kopfhörer Pure 1 nun kurzen Prozess. Dank seiner Active Noise Cancelling Geräuschunterdrückung kann man ungestört Musik genießen oder auch einfach nur den Umgebungslärm per Knopfdruck abschalten. Dabei misst ein integriertes omnidirektionales Mikrofon die Umgebungsgeräusche und erzeugt ein Gegensignal, um sie effektiv auszumerzen. Da der Pure 1 zudem als Headset genutzt werden kann, sind mit ihm auch in lauten Umgebungen ungestörte und klar verständliche Telefongespräche möglich. Darüber hinaus sorgen die weichen ohrumschließenden Polster aus Kunstleder neben einem hohen Tragekomfort dafür, dass man auch selbst nicht allzu viele Geräusche an die Außenwelt abgibt. Nur rund 20 Prozent der eigenen Tonausgabe dringen durch sie noch nach außen.

Dabei dürfen bei allem Noise Cancelling natürlich auch das Design und der eigene Klang nicht zu kurz kommen. Ein großer Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz sowie 40 mm große Lautsprecher sorgen für einen satten Sound im InLine Pure 1. Dank aptX erfolgt die Übertragung des Tons per Bluetooth 4.0 über bis zu zehn Meter in CD-Qualität. Die Bedienung ist dank integrierter Steuerungstasten für die wichtigsten Funktionen kinderleicht und kann ohne zeitraubendes Zücken des Smartphones oder Tablets erfolgen. Der integrierte Akku liefert laut Hersteller mit seinen 300mAh bis zu zehn Stunden ungebundenen Musikgenuss. Ist er doch einmal leer, kann der 336 Gramm leichte Kopfhörer einfach per beigelegtem Klinkenkabel mit Mikrofon eingesteckt und weiter genutzt werden. Außerdem gehören zum mitgelieferten Zubehör ein praktischer Flugzeugadapter, ein Reiseetui, eine Samttasche sowie ein Micro-USB-Ladekabel. Mehr zu dem praktischen Begleiter erfahren Sie auch in unserem CRN Club auf der CeBIT (Halle 15/F89).

Fachhändler erhalten den Pure 1 mit Active Noise Cancelling in den Farben Schwarz und Braun auf intos.de , dem B2B-Portal von Intos Electronic.