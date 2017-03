Digitaler Spiegel Dirror: Jugendlicher Hipster bei der Morgentoilette (Foto: DIRROR / DGMK)

Was wurde uns nicht alles schon als digitaler Verkaufsschlager präsentiert? Der digitale Bilderrahmen kam zu Beginn der Nullerjahre auf den Markt. Seitdem sieht Oma Emmi ihre hässlichen Enkel in Dauerschleife – ob sie will, oder nicht. Der Tablet-PC erblickte in Form des iPad im Jahr 2010 das Licht der Welt, was freilich weder für Apple selbst, noch allgemein eine sensationelle Innovation war. Heute kämpfen alle Tablet-Anbieter gegen sinkende Verkaufszahlen. Und nun kommt das deutsche Unternehmen Dirror und präsentiert uns einen digitalen Spiegel!

Nein, hier geht es nicht um ein Nachrichtenmagazin aus Hamburg, das schon seit vielen Jahren digital erhältlich ist. Es geht um den Spiegel. Sie wissen schon, dieses Ding, das Ihnen jeden Morgen im Badezimmer einen Schrecken einjagt. Dirror hat den guten, alten Spiegel in ein digitales Etwas mit Holzrahmen verwandelt, wahlweise in Seidenweiss, Java Braun Buche oder Nordisches Nussbraun. Je nach Größe hat der digitale Spiegel einen Intel Atom-Prozessor oder gar eine Intel Cherry Trail Quad Core-CPU. Mindestens zwei Gigabyte Arbeitsspeicher und maximal eine 128 Gigabyte große Festplatte. Betriebssystem: Windows 10.

Während bei einem großen Möbelhaus aus Schweden der günstigste Analog-Spiegel derzeit für 4,99 Euro zu haben ist, kostet der billigste Dirror (Modellversion S mit einer Gesamtgröße von knapp 28 mal 20 Zentimetern) schlappe 970 Euro. Ein Taschenspiegel, gewissermaßen. Für das Topmodell »Dirror L« (rund 70 Zentimeter hoch, 43 Zentimeter breit) muss man bis zu 2.075,63 Euro berappen. Zu früh gefreut, liebe Händler: Die Firma bietet ihren Dirror im eigenen Onlineshop an – Traum-Marge ade!