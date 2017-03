Schwenkt Apple mit dem iPhone 8 wirklich auf USB-C um? (Foto: dariovuksanovic - Fotolia)

Schon seit Monaten laufen die Diskussionen um Apples nächste iPhone-Generation in diversen Onlineforen wieder heiß. Dieses Mal wird der übliche Vorab-Hype noch wesentlich durch die Tatsache befeuert, dass sich die Kunden zum zehnjährigen Jubiläum des iPhones etwas ganz besonderes erwarten. Die bisherigen Gerüchte zu den Spezifikationen drehen sich vor allem um die Abschaffung des physischen Home-Buttons, eine revolutionäre 3D Selfie-Kamera sowie einen gebogenen OLED-Bildschirm, der aber unter Umständen nur einem Premium-Modell jenseits der 1.000 Euro-Marke vorbehalten bleiben soll. Doch jetzt will das Wall Street Journal eine wirklich überraschende Neuerung für das iPhone 8, das vielleicht auch ganz anders heißen wird, erfahren haben. Einem Insider zufolge will sich Apple nämlich mit der nächsten Generation vom Lightning-Port verabschieden und auf den neuen USB Typ C umsteigen.

Einerseits klingt es sehr verwunderlich, dass Apple seinen bisher stets gegen alle Widrigkeiten verteidigten Sonderweg nun doch verlassen und sich der Kompatibilität mit anderen Herstellern öffnen soll. Immerhin könnten dem Unternehmen dadurch erhebliche Einnahmen für entsprechende Adapter und Zubehör wie Ladegeräte wegbrechen. Andererseits würde der Schritt durchaus Sinn machen. Denn auch bei seinen neuen Macbooks verwendet Apple bereits USB-C als Standard-Schnittstelle für externe Geräte. Dass damit ein extra Adapter nötig wurde, um das iPhone 7 mit seinem Notebook-Compagnon zu verbinden, hat für einigen Spott und Ärger gesorgt. Auch die Verwendung von Kopfhörern wurde durch das Weglassen des Klinkenanschlusses in Verbindung mit dem Lightning-Port beim aktuellen iPhone oft zu einem wahren Adapter-Spießrutenlauf. Sollte Apple dies also tatsächlich wahr machen, wäre den Nutzern und der Umwelt damit sicherlich gedient, indem der aktuelle Kabelsalat deutlich reduziert würde und auch Apple-Nutzer ihre Geräte dann mit den schnöden Samsung-Kabeln ihrer Android-Kollegen laden und verbinden könnten.