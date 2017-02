Swyx veranstaltet After Work Stammtische für seine Partner. (Foto: Swyx)

Ab März veranstaltet Swyx After Work Stammtische für den direkten Kontakt zum Channel: Bei einem gemeinsamen Abendessen sollen die Partner Neuigkeiten aus dem Unternehmen erfahren. Auch Diskussionen über aktuelle Themen wie All-IP und Kommunikationslösungen aus der Cloud sind geplant. Individuelle Fragen können die Teilnehmer in persönlichen Gesprächen mit Partnermanagern und Referenten klären. Swyx und ADN wollen die Veranstaltungen nutzen, um den direkten Kontakt mit den Partnern auszubauen und sich über eine optimale Zusammenarbeit im Tagesgeschäft auszutauschen. Zudem können Partner Feedback zu den bestehenden Abläufen geben.

Die Stammtische beginnen jeweils um 16 Uhr. Der erste Swyx After Work Stammtisch findet am 9. März in Dortmund statt. Die Teilnehmer haben hier die Gelegenheit den neuen Firmensitz in der Emil-Figge-Straße zu besuchen. Am 14. März findet ein Stammtisch in Berlin statt, am 16. März macht der After Work Stammtisch Halt in Stuttgart. Weitere Stationen sind Frankfurt am Main (29. März) , Ingolstadt (30. März) und Hamburg (4. April).

Swyx-Partner können sich online zu den Stammtischen in ihrer Region anmelden.