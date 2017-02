(Foto: Fotolia/sergey Nivens)

Also Deutschland und Alcatel-Lucent Enterprise starten ein gemeinsames Fußball-Incentive: Der Distributor und der Hersteller vergeben in diesem Rahmen an die Handelspartner insgesamt zehn Tickets für einen unvergesslichen Pokalabend mit Live-Entertainment am 27. Mai in Berlin. Um einen der begehrten Plätze zu ergattern, müssen Fachhandelspartner noch bis zum 15. April möglichst viel Umsatz mit dem Alcatel-Lucent Enterprise Portfolio über Also generieren. Die zehn erfolgreichsten Fachhändler qualifizieren sich für die Reise zum Pokalfinale. Neben den begehrten Stadion-Tickets winkt den Gewinnern des Incentives zudem der Zutritt zum Football-Village. Hier können die Teilnehmer den Pokalabend, vor und nach dem Spiel, in angenehmer Lounge-Atmosphäre genießen.Nähere Informationen zum Incentive und den Teilnahmebedingungen erhalten interessierte Reseller unter der Telefonnummer 0541 9143-8581.