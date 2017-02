(Foto: Fotolia/Marog Pixcells)

Der TK-Distributor Michael Telecom belohnt in Kooperation mit Herstellerpartner 1&1 Fachhändler, die sich neu als »1&1 Premium Partner« registrieren lassen mit Warengutschriften. Um sich diese zu sichern, müssen sich Partner im Februar und März 2017 als neuer 1&1-Partner bei Michael Telecom anmelden und in diesem Zeitraum zwei, vier oder sechs Aktivierungen über den Grossisten schalten. Nach erfolgreicher Aktivierung stellt der Telekommunikationsspezialist aus Bohmte den Resellern eine Warengutschrift im Wert von 25, 50 oder 100 Eurozusätzlich zur Provision aus. Interessierte Fachhändler können sich weitere und Informationen zum 1&1 Premium Partner-Programm der Michael Telecom Ag bei Marcus Budde unter der Telefonnummer 05471 806–219 oder per Email unter marcus.budde@michael-telecom.de einholen.