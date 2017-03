(Foto: Fotolia/Romet6)

TK-Spezialist Komsa und Herstellerpartner starten ein Incentive, in dessen Rahmen sich Komsa-Handelspartner und Fachhändler der Kooperation Aetka einen Trip in den Süden Spaniens sichern können. Dafür müssen sie noch bis Ende Juli beim Verkauf von Mitel-Produkten Gas geben. Die Wertung erfolgt in drei verschiedenen Kategorien: höchster Umsatz, beste Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sowie umsatzstärkster Newcomer. Die elf erfolgreichsten Händler nehmen dann Mitte September an der viertägigen Reise nach Marbella und Malaga teil. Die Reise zur Costa del Sol verspricht sehenswerte Landschaften und gute Küche. Zu den Höhepunkten des Programms gehören eine Jeep Safari ins andalusische Hinterland, der Besuch einer Stierzucht-Farm und ein Segeltörn mit Lunch-Büfett und Badestopp auf dem Mittelmeer. Den Teilnehmern bleibt außerdem noch Zeit zur freien Verfügung, um beispielsweise die Altstadt von Marbella zu erkunden. Interessierte Handelspartner können sichüber das Incentive-Tool im Händlerportal auf www.karlo.de zur Aktion anmelden.