(Foto: Fotolia/ Wright Studio)

Die digitale Transformation ist besonders für mittelständische Unternehmen wichtig. Auf der Roadshow »Wege statt Visionen« der Innovation Alliance im März und April soll Digitalisierung anhand konkreter Beispiele erlebbar gemacht werden. Sie soll mittelständischen Unternehmen helfen, Vorbehalte gegenüber der Digitalisierung zu überwinden, denn 30 Prozent des Managements stoßen bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten auf Widerstände. In Fachabteilungen sind die Vorbehalte sogar noch größer. Das bestätigt eine aktuelle Studie der Innovation Alliance. Um diese Ängste abzubauen, steht die Roadshow ganz unter dem Motto »Erleben, was Digitalisierung wirklich bedeutet«. So wird beispielsweise Prof. Dr. Nicolas Burkhardt, Experte für Innovation, Change und Leadership der FH des Mittelstands zu Köln vorstellen, was passieren muss und schon passiert ist, damit das schwer fassbare Mammut-Projekt Digitalisierung endlich umsetzbar wird. »Wir möchten uns nicht in technischen Details verlieren, sondern zeigen, wie erfolgreiche Unternehmen mit modernen Lösungen echte Erfolge erzielen«, erklärt Carsten Heidbrink, Managing Director Mittelstandsvertrieb bei Cisco Deutschland.

Die Partner der Innovation Alliance veranschaulichen anhand von praktischen Beispielen und Kurzvorträgen, welche Möglichkeiten Digitalisierung für jedes einzelne Unternehmen bietet. »Auf unseren Roadshow-Terminen zeigen wir die Vorteile der Digitalisierung auf. Teilnehmer erhalten nicht nur Praxistipps, sie haben auch die Gelegenheit, ihre persönlichen Fragen mit Experten zu besprechen. Die Veranstaltungsreihe ist eine Beratung von Mittelständlern für Mittelständler«, erläutert Peter Behnisch, Geschäftsleitung und Gesellschafter von Inneo Solutions. Anmeldung unter https://www.innovationalliance.de/registrierung/.