Innovaphone-Vorstandsvorsitzende Dagmar Geer (Foto: Innovaphone)

Nachdem sich das Innovaphone Partnerkonzept in den letzten Jahren etabliert hat, hat der Sindelfinger Spezialist auch in diesem Jahr Technologiepartner auf seinen Stand eingeladen. Die Firmen Aseko, Byon, Estos, Jabra, Jtel und TE-Systems demonstrieren, welche Möglichkeiten die eigenentwickelten Applikationen im Zusammenspiel mit der IP-Telefonie und Unified Communications Lösung »innovaphone PBX« bieten.

Die Sindelfinger feiern darüber hinaus in diesem Jahr ihr 20-jähriges Firmenjubiläum (Stand in Halle 12, Stand D14). »Nach und nach haben wir uns vom VoIP-Hersteller, der sich allmählich in der Branche einen Namen machte, zu einem Lösungsanbieter für Unternehmen jeder Größe gewandelt. Heute kommt man an innovaphone nicht vorbei, wenn man auf der Suche nach einer modernen Kommunikationsinfrastruktur ist. Diese erfolgreiche Entwicklung ist für uns Freude und Ansporn zugleich«, erklärt die Vorstandsvorsitzende Dagmar Geer.

Am Messestand können Besucher und Kunden die IP-Telefon- und –Gateway-Linie des Unternehmens ebenso im Live-Betrieb besichtigen wie die verschiedenen Unified Communications Anwendungen, die die Innovaphone PBX zur Verfügung stellt. Des Weiteren kann man sich zu den Themen „Security“, „UC in der Cloud“ und dem Standard „WebRTC“ informieren. Letzteren hat innovaphone als einer der ersten Hersteller in seine Produkte integriert – mit neuen Möglichkeiten in der Echtzeitkommunikation.

Im Zusammenspiel mit den Technologiepartnern werden innovative Anwendungen vorgestellt, die den Funktionsumfang der innovaphone PBX in vielfältiger Weise erweitern. Die Firma Aseko ist auf Softwareentwicklung spezialisiert und entwickelt Anwendungen, die die Schnittstellen der innovaphone PBX nutzen, um diese über eine Weboberfläche zu managen und damit den täglichen Betrieb vereinfachen. Byon bietet mit der virtuellen Telefonanlage »byon vTK« eine Telefonanlage aus der Cloud auf der Basis der »innovaphone PBX« an, die sich mit dem Anrufmanagementsystem »byon vACD« kombinieren läßt. Die Softwareprodukte der Estos GmbH arbeiten mit dem Innovaphone-Produktportfolio zusammen. Jabra-Audiolösungen stellen die Ergänzung zu allen Endgeräten dar und ermöglichen flexibles Arbeiten. Die Multichannel-Lösungen von jtel verfügen über eine direkte Schnittstelle zur »Innovaphone PBX« und können sowohl On-Premise als auch in der Cloud bezogen werden. Die Software-Lösung XCAPI von TE-Systems realisiert die einfache Migration CAPI-kompatibler Sprach- und Faxanwendungen zur »Innovaphone PBX«. Mit der anynode SIP-Lösung von TE-Systems können Kommunikationslösungen von Innovaphone in heterogene Umgebungen im Skype-for-Business Umfeld integriert werden.