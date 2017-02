D-Link bringt eine stylische Lösung zur Videoüberwachung für die Apple-Plattform (Foto: D-Link)

D-Link stellt mit der »Omna 180 Cam HD« die erste mit dem Apple Home Kit kompatible Überwachungskamera vor. Die auf der CES 2017 enthüllte Lösung ist das erste Produkt der »Omna«-Reihe, welche in Zukunft alle für das Apple Smart Home System konzipierten D-Link Geräte zusammenfasst. Die Kamera eignet sich laut D-Link für Smart Home-Besitzer ebenso wie für Businessanwender.

Konzipiert und entwickelt für Apples Home Kit, erfolgt der Zugriff zu Hause oder von unterwegs aus über die Apple Home App auf einem iPhone oder iPad. Die Kamera lässt sich in nur wenigen einfachen Schritten einrichten. Das Weitwinkelobjektiv mit 180 Grad Sichtfeld und die 1080p Full HD-Auflösung (1920 × 1080 Pixel) sorgen für eine detailgenaue Überwachung ganzer Räume. Mit Hilfe des 2-Wege-Audio-Systems ist es für den Nutzer möglich, in den Raum zu hören und zu sprechen. Im Nachtsichtmodus liefert die Kamera klare Bilder bis zu einer Entfernung von fünf Metern. Lokale Videoaufzeichnungen auf einer microSDXC Karte mit einer Kapazität von bis zu 128 GB sind möglich. Wird eine Bewegung durch die Kamera registriert, können dem Nutzer Schnappschüsse vom Inneren des Hauses als Benachrichtigung über die Home App auf das iPhone oder iPad gesendet werden. Die Bewegungserkennung dient auch als Auslöser für andere Home Kit-fähige Geräte und aktiviert auf diesem Wege Lampen oder einen Alarm. Der Zugriff auf die Kamera kann auch über die kostenfreie D-Link »Omna« App erfolgen, die erweiterte Einstellungen bietet. Für den Online-Zugriff von unterwegs mit iPhone / iPad wird am Kamerastandort ein Apple TV (ab 4. Generation; ab tvOS 10.1) oder ein iPad (ab iOS 10.1) benötigt.

Die D-Link »Omna 180 Cam HD« ist zum Preis von 229 Euro (UVP) ab sofort auf Apple.com und im Laufe des Monats in Apple Stores erhältlich.