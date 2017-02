Auf der Cebit zeigt Auerswald unter anderem All-IP-Branchenlösungen. (Foto: Auerswald)

Auch in diesem Jahr legt Auerswald den Schwerpunkt des Cebit-Auftritts auf All-IP. Das Unternehmen stellt unter anderem zwei neue ITK-Systeme aus der Compact-Reihe vor. Die beiden VoIP-Appliances sind wahlweise für die Wandmontage oder für den 19 Zoll-Einsatz (2HE) konzipiert. Sie bieten bis zu 32 VoIP-Kanäle, die dynamisch intern und extern nutzbar sind. Ein Einrichtungsassistent und aktuell 75 vorinstallierte Provider-Templates soll eine einfache und schnelle Inbetriebnahme sicherstellen. Über Einsteckmodule sind Gateways für analoge und digitale Geräte verfügbar.

Zudem präsentiert Auerswald das neue TFS-Dialog Türsprechsystem. Es lässt sich am analogen Nebenanschluss jeder herkömmlichen Telefonanlage betreiben und besitzt eine mit indirekter Beleuchtung versehene Glasfront, die in Schwarz, Anthrazit oder Weiß verfügbar ist. Die vier wartungsfreien Sensortasten lassen sich laut Hersteller per Android- oder iOS-App konfigurieren und können als Klingel- oder Lichttaster belegt werden. Dank intelligenter Sensorik schaltet das System bei Türöffnung zudem automatisch das ausgelöste Telefon-Rufsignal ab.

Auch die IP-Telefone des Herstellers, die sich als Auerswald-Systemtelefon wie auch als Standard-SIP-Telefon an einer Soft-PBX oder IP-Centrex-Lösung verschiedener Hersteller und Provider nutzen lassen, sind in Hannover zu sehen.

An sechs Demo-Stationen zeigt Auerswald außerdem seine Konzepte für Unified Communications und Telefonie-Video-Integration sowie All-IP-Branchenlösungen für Büroumgebungen und den Bereich Healthcare. Darüber hinaus präsentiert der Hersteller seine Türsprechsysteme und zeigt, wie sich per IP-Telefon Beleuchtung, Alarmsystem, Türöffner und Klimatisierung steuern lassen.