Bintec Elmeg startet Online-Konfigurationsschulungen. (Foto: Maksim Pasko - Fotolia)

Regelmäßige Webinare zu ausgewählten Konfigurationsthemen sollen ab sofort das Schulungsangebot von Bintec Elmeg ergänzen. Im Fokus der Online-Schulungen steht dabei insbesondere die ALL-IP-Umstellung in Verbindung mit dem ITK-Lösungsportfolio des Herstellers. Zudem werden Live-Webinare zu den Themen WLAN, VPN und PBX angeboten.

Zusätzlich zu den neuen Online-Schulungen können Fachhandelspartner des Herstellers an dem Seminar zum Thema WLAN aus der Cloud teilnehmen, das die Herausforderung an moderne WLAN-Netzwerke in Verbindung mit Cloud-basierten Diensten demonstrieren soll.

Zwei kostenpflichtige Live-Webinare , die aktuelle Konfigurationsthemen in Verbindung mit dem ALL-IP-System be.IP plus vermitteln, machen den Anfang. Sie finden am 23. Februar und am 30. März 2017 statt. Parallel zum Online-Schulungsangebot bietet Bintec Elmeg seinen Fachhandelspartnern wie gewohnt Tagesseminare an.