(Foto: lazyllama - Fotolia)

Die Analysten von IDC vermelden für das letzte Quartal 2016 eine kleine Sensation am Smartphone-Markt. Nach Jahren der uneingeschränkten Dominanz musste Samsung die Führung nach Verkaufszahlen erstmals an Apple abgeben. Während es Apple auf 18,3 Prozent Marktanteil brachte, lag Samsung mit 18,1 Prozent knapp dahinter. Der Führungswechsel wurde vor allem durch zwei Faktoren begünstigt. Durch den Rückruf des Galaxy Note 7 brach Samsung ein Flaggschiff-Modell weg, das den Unterschied wohl locker ausgeglichen hätte. So brachen die Verkäufe jedoch gegenüber 2015 um 5,2 Prozent auf 77,5 Millionen Geräte ein. Gleichzeitig konnte Apple Rekordstückzahlen seiner neuen iPhone-Modelle absetzen und kam auf 78,3 Millionen Geräte. Insgesamt ist der Markt im vierten Quartal des vergangenen Jahres wieder leicht gewachsen. Mit 428,5 Millionen wurden 6,9 Prozent mehr Smartphones verkauft, als noch im Vorjahr.

Über das Gesamtjahr hinweg änderte Apples starke Performance im letzten Quartal jedoch nichts an der üblichen Reihenfolge. 311,4 Millionen verkaufte Smartphones bedeuteten einen Marktanteil von 21,2 Prozent für Samsung und damit erneut die klare Führung. Dennoch musste Samsung damit auch über das Jahr hinweg einen Verlust von drei Prozent gegenüber 2015 verkraften. Bei Apple sanken die Verkaufszahlen im gleichen Zeitraum jedoch sogar um sieben Prozent auf 215,4 Millionen Stück. Der Marktanteil ging damit von 16,1 auf 14,6 Prozent zurück. Während damit beide Platzhirsche nicht vom leichten Wachstum des Marktes um 2,3 Prozent auf mehr als 1,47 Milliarden Smartphones profitieren konnten, setzten die nächstplatzierten Hersteller aus China ihre Aufholjagd ungebremst fort.

Mit einem Absatz-Wachstum um 30 Prozent konnte sich Huawei 9,5 Prozent des Marktes sichern und seinen dritten Platz im Ranking behaupten. Das größte Wachstum legte jedoch Oppo auf dem vierten Platz hin. Die Verkaufszahlen des chinesischen Herstellers wuchsen um sagenhafte 132,9 Prozent auf 99,4 Millionen Stück, was einem Marktanteil von 6,8 Prozent entspricht. Ähnlich gut liefen die Geschäfte auch bei Vivo. Mit 77,3 Millionen verkauften Smartphones und einem daraus resultierenden Anteil am weltweiten Markt von 5,3 Prozent schloss auch der Fünftplatzierte weiter zur Spitzengruppe auf.

Für das laufende Jahr wird nun mit Spannung erwartet, ob Samsung mit seinem Galaxy S8 und eventuell einem Galaxy Note 8 die Scharte aus dem vergangenen Jahr wieder ausbügeln kann, was Apple zum zehnten Geburtstag des iPhones aus dem Hut zaubert und ob sich die chinesischen Hersteller auch im internationalen Bereich beweisen können.