Komsa lädt zum Business-Frühstück. (Foto: exclusive-design - Fotolia.com)

Bei einem Business-Frühstück Fachhändler und Systemhäuser jetzt zum Thema All-IP informieren. In sechs Städten bietet Komsa zusammen mit den Herstellern Swyx, Gigaset Pro und Lancom Informationen aus erster Hand an, unter anderem zu Produkten und Lösungen, Partnerprogrammen und Verkaufskampagnen.

Dabei steht die Umstellung vorhandener Kommunikationslösungen auf IP-basierte Technologien im Mittelpunkt: Das KOM.DAY Business Frühstück soll aufzeigen, wie sich Unternehmen bestmöglich mit dem nahenden Ende von Analog- und ISDN-Anschlüssen arrangieren können. »Alle Unternehmen in Deutschland müssen sich mit der Migration von VoIP-Technik auseinandersetzen«, sagt Steffen Ebner, Vice President Systems & Solutions bei Komsa und ergänzt: »Fachhandelsunternehmen und Systemhäuser, die bei dem Thema up to date bleiben, können sich bei ihren Kunden als erste Ansprechpartner in Sachen All-IP positionieren«.

In einem Fachvortrag will der UC-Anbieter Swyx aufzeigen, mit welchen Lösungsszenarien das gelingen kann. Der Netzwerkhersteller Lancom Systems demonstriert, wie sich lokale und standortübergreifende Netze flexibel kombinieren und vorhandene Endgeräte auch mit All-IP weiter nutzen lassen. Darüber hinaus stellt Gigaset Pro sein IP-Business-Portfolio vor, darunter neben IP-Infrastruktur und -Endgeräten für den Funkstandard DECT auch Desktop-Telefone.

Neben Herstellervertretern stehen den Teilnehmern des KOM.DAY Business Frühstücks auch die Produkt- und Vertriebsmitarbeiter von Komsa und der Fachhandelskooperation Aetka zur Verfügung. Sie erläutern die Möglichkeiten der Vertriebsunterstützung, inklusive Logistik und technischem Support bis hin zu Autorisierungs- und Trainingsprogrammen.

Das Business Frühstück findet am 21. Februar in Kamen statt. Danach macht die Veranstaltung am 22. Februar Station in Hannover und tourt dann weiter nach Leipzig (23. Februar), München (7. März) und Stuttgart (8. März). Am 9. März findet dann ein Business-Frühstück in Frankfurt statt. Die kostenlosen Veranstaltungen dauern jeweils von 9.30 bis 13 Uhr. Eingeladen sind Fachhandelsunternehmen mit Geschäftskundenfokus und Systemhäuser aus der TK- und IT-Branche. Eine Anmeldung ist online möglich.