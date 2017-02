Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer verlieh jetzt den Titel eines Technologierats an den 43-jährigen Unternehmer David Zimmer. (Foto: © Saarland.de)

Inexio aus Saarlouis hat in knapp einem Jahrzehnt ein Glasfasernetz von rund 6.000 Kilometern aufgebaut, knapp 900 Ortsnetze erschlossen und betreut mehr als 75.000 Kunden. Zuletzt konnte Inexio für das neunte Geschäftsjahr ein zweistelliges Wachstum vermelden. Neben dem Heimatmarkt Saarland/Rheinland-Pfalz und Aktivitäten in Bayern und Baden-Württemberg hat Inexio im abgelaufenen Geschäftsjahr erste Projekte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gestartet. In enger Kooperation mit den Kommunen und Landkreisen entstehen dort neue Ortsnetze in bisher unterversorgten Regionen. Seit Januar 2017 ist Ex-Telekomchef René Obermann Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens.

David Zimmer ist seit 1990 als Unternehmer tätig und gründete Inexio. Für Inexio wurde er 2012 von Ernst & Young als »Entrepreneur des Jahres« in der Kategorie Start-up ausgezeichnet. Darüber hinaus engagiert sich Zimmer als stellvertretender Präsident der IHK Saarland und als Mitglied der ‚Netzallianz für Deutschland‘ für die Belange der mittelständischen Familienunternehmen und für bessere Rahmenbedingungen in der Telekommunikation.

Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer (CDU) verlieh dem 43-jährigen Unternehmer jetzt in der Staatskanzlei den Titel eines Technologierats. Kramp-Karrenbauer lobte den saarländischen Gründer für seinen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Saarlandes und als Vorbild für sein nachhaltiges Engagement in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Der Titel Technologierat wird im Saarland an Personen verliehen, die sich besonders für den Fortschritt der Technologie engagieren und damit einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Bundeslandes leisten.