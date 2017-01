(Foto: Apple)

Als Apple seine neuen »Airpods« der Öffentlichkeit vorstellte, hagelte es vor allem für deren Aussehen Kritik. Oft wurden sie mit den Aufsätzen der elektronischen Oral-B-Zahnbürsten verglichen. Gleichzeitig machten sich viele Nutzer sorgen, die hochpreisigen Kopfhörer leicht zu verlieren. Dementsprechend kochte die Wut in zahlreichen Foren über, als Apple Anfang des Jahres die App »Finder for Airpods« aus dem Store entfernte, ohne dafür triftige Gründe anzugeben. Laut dem betroffenen Entwickler wurde ihm lediglich mitgeteilt, dass die entsprechende App »unpassend« sei. Jetzt aber zeigt sich: Offenbar entwickelt Apple bereits selbst an einer entsprechenden Lösung.

Denn der Konzern aus Cupertino hat mit der neu veröffentlichten Beta-Version seines mobilen Betriebssystems iOS 10.3 die Funktion »Mein iPhone suchen« um Airpods erweitert. Haben Nutzer einen oder beide Airpods verlegt, können sie per iPhone oder iPad über das Feature einen ansteigenden Ton erzeugen, der den Standort des vermissten Kopfhörers verraten soll. Zudem können sich Nutzer über das iCloud-Portal den letzten Standort anzeigen lassen, an denen der letzte Kontakt zu Airpods bestand.