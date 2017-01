Eyescon zeigt bis zu neun Teilnehmer gleichzeitig an. (Foto: VisoCon)

Visocon hat sein Video-Konferenzsystem Eyeson für die Collaboration-Plattform Slack veröffentlicht. Eyeson ist eine cloudbasierte Video Conferencing Plattform, die Slack-Teams einen virtuellen Konferenzraum zur Verfügung stellt, um die Zusammenarbeit um einen persönlichen Faktor zu erweitern. Teammitglieder können sich im Konferenzraum treffen und sozusagen von Angesicht zu Angesicht zusammenarbeiten. Zusätzliche Funktionen wie Screensharing und Chat während des Videomeetings sollen zusätzliche Erleichterungen bei der Zusammenarbeit bieten.

Viele Video Conferencing Tools führen nach Angaben des Herstellers zu einer starken CPU-Beanspruchung und somit zu einer schlechten Videoqualität. Je höher die Anzahl der Video-Meeting Teilnehmer, desto größer wird die erforderliche Bandbreite und desto stärker wirkt sich dies auf die Video- und Audioqualität aus. Eyeson soll durch die verwendete Single-Stream-Technologie (SST) hingegen eher sparsam bei der Nutzung von vorhandenen Ressourcen sein. Auch eine höhere Anzahl von Meeting-Teilnehmern soll keinen negativen Einfluss auf die Video- und Audioqualität haben.

»Wir haben speziell in den letzten Wochen sehr viel Arbeit investiert, um Eyeson für Slack-User zugänglich zu machen«, sagt Andreas Kröpfl, CEO Visocon. Nicht nur in der Videoqualität, auch in der Ausführung unterscheidet sich Eyeson laut dem Visocon-Chef von anderen Video Conferencing Tools. »Es zeigt bis zu neun Teilnehmer gleichzeitig an, lässt allerdings beliebig viele Teilnehmer an der Videokonferenz teilnehmen. Die verbrauchte Bandbreite beträgt weniger als zwei Mbit/sec pro Up-/Download pro Teilnehmer«, so Kröpfl. erklärt.

Die Beta-Version von eyeson für Slack ist bereits erhältlich und bietet Videocalls, Gruppen Videoanrufe, Chatfunktionen, Screensharing und einen Gast-Login. Derzeit arbeiten nach Herstellerangaben bereits mehrere Testteams mit zusätzlichen Funktionen, wie Datei- und Bilderpräsentationen und Meeting-Recording. Diese Funktionen sollen Ende Februar 2017 für alle Slack-User erhältlich sein.